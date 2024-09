4 Jugendliche ausgebrochen: Aufstand in Gefängnis in Mailand

56 Insassen setzten Matratzen und andere Gegenstände in Brand, acht Personen wurden verletzt. Bei den Verletzten handelt es sich um Gefängnisaufseher und um einige Insassen. Vier Jugendliche im Alter zwischen 17 und 19 Jahren brachen aus, wie italienische Medien berichteten.

Die Gefängnispolizei und andere Polizeikräfte leiteten sofort eine Suchaktion ein. Nach einigen Stunden gelang es ihnen, die entkommenen Burschen ausfindig zu machen. Bereits in den vergangenen Monaten war es zu Aufständen im Mailänder Jugendgefängnis gekommen. Die Gewerkschaft der Gefängnisaufseher beklagt Personalmangel.

Aufstände mehren sich

In Italien mehren sich die Aufstände in den Strafanstalten. Fast täglich brachen in den letzten Wochen gewaltsame Proteste in den überfüllten Gefängnissen des Landes aus. Die Insassen protestieren gegen die Überbelegung und die auch wegen der hohen Sommertemperaturen schlechten Bedingungen. Fast 60.000 Häftlinge sind in den italienischen Strafanstalten inhaftiert. Die Haftanstalten sind damit um rund 8.000 Haftplätze überbelegt.

Ein Aufstand ist am Freitag im römischen Gefängnis "Regina Coeli" ausgebrochen. Rund hundert Häftlinge randalierten in der Strafanstalt, die sich im römischen Viertel Trastevere befindet. Dabei kam es zum einem Stromausfall, einige Campingkocher, die die Insassen zum Kochen nutzen, wurden in Brand gesetzt. Die Häftlinge, die seit Tagen gegen die schwierigen Lebensbedingungen in der Strafanstalt protestieren, warfen Gegenstände in ihren Zellen, sie zerstörten die Videoüberwachungsanlagen und gingen auf das Gefängnispersonal los. Erst nach einigen Stunden konnte der Aufstand beendet werden.

Italiens Justizminister Carlo Nordio hat erst kürzlich ein Gesetz zur Entlastung der italienischen Gefängnisse im Parlament durchgebracht. Dieses enthält einige bemerkenswerte Neuerungen, angefangen bei der Möglichkeit, die Strafe in einem anderen Umfeld als dem Gefängnis zu vollziehen, z. B. in Wohngemeinschaften für Drogenabhängige. Jeder Fall wird von einem Gericht bewertet.

