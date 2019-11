39 Leichen in Lkw - Zwei Verdächtige in Vietnam festgenommen

Die Festnahmen erfolgten in der vietnamesischen Provinz Ha Tinh, aus der auch ein Großteil der Todesopfer stammen soll, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Den beiden Verdächtigen werde vorgeworfen, in den Fall verwickelt zu sein. Ihr Geschäftsmodell sei es, die Ausreise und den "illegalen Aufenthalt" im Ausland für andere Menschen zu organisieren, teilte die Polizei weiter mit.

Der Fahrer des Lastwagens, ein 25-jähriger Nordire, sitzt in Großbritannien in Untersuchungshaft. Ihm werden Totschlag in 39 Fällen, Verschwörung zum Menschenhandel und Geldwäsche vorgeworfen. Drei weitere in Großbritannien Festgenommene wurden gegen Kaution freigelassen. Am Dienstag wurde zudem bekannt, dass die britische Polizei zwei nordirische Brüder als Zeugen sucht.

Die Bemühungen zur Identifizierung der Opfer dauern unterdessen weiter an. Großbritannien hatte zu Wochenbeginn Unterlagen nach Vietnam geschickt, die bei der Identifizierung der 31 Frauen und acht Männer helfen sollen. Zudem wurden DNA-Proben von mutmaßlichen Verwandten der Opfer in Vietnam genommen. Bisher konnte jedoch noch keines der Opfer offiziell identifiziert werden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.