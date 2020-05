Coronavirus: 369 Todesopfer in 24 Stunden in Italien

Am Dienstag waren noch 236 Todesopfer in 24 Stunden registriert worden. Die Zahl der aktiv Infizierten sank aber - von 98.467 auf 91.528, teilte der italienische Zivilschutz mit. 15.769 Covid-19-Erkrankte lagen noch in Italiens Spitälern. Davon befanden sich 1.333 Patienten auf Intensivstationen. In Heimisolation waren 74.426 Personen. Die Zahl der Genesenen stieg auf 93.245.

In der Lombardei, dem Epizentrum des Coronavirus-Ausbruchs in Italien, stieg die Zahl der Todesopfer am Mittwoch innerhalb von 24 Stunden um 222 auf 14.611. Die Zahl der aktuell Infizierten lag in der gesamten Region bei 31.753. 6.079 Covid-19-Patienten befanden sich noch in lombardischen Spitälern, 480 davon auf Intensivstationen, das sind 29 weniger als am Vortag.

Nach knapp zwei Monaten kompletten Stillstands wegen des Coronavirus begann in Italien am Montag die "Phase 2". Damit wurde ein wichtiger Schritt zurück in die Normalität unternommen. Zwar lockerte die Regierung die Vorsichtsmaßnahmen geringer, als es sich die Italiener nach siebenwöchiger Quarantäne erhofft hatten, die Menschen erhalten jedoch jetzt ein wenig mehr Bewegungsfreiheit.

Video: In Südtirol erstmals kein Todesopfer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.