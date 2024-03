35 Verletzte bei Brand in der Oberpfalz

Darunter seien auch Kinder gewesen, bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz.

Mehr aus dem Weltspiegel: Pilot als Geburtshelfer: Baby "Sky" kam in luftiger Höhe zur Welt

Die sieben schwerer Verletzten kamen in ein Krankenhaus, ein Mensch wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. In dem aus zwei Hälften bestehenden Mietkomplex im Landkreis Schwandorf sind rund 60 Bewohnerinnen und Bewohner gemeldet. Sie wurden zunächst in einer benachbarten Sporthalle untergebracht und versorgt, wie der Polizeisprecher sagte. "Das Haus dürfte bis auf Weiteres unbewohnbar sein."

Lesen Sie auch: Tödlicher Schuss bei "Rust"-Dreh: Schuldspruch für Waffenmeisterin

Zur Brandursache gab es zunächst keine Informationen, weil Spezialisten der Kriminalpolizei das Gebäude zunächst nicht betreten konnten. "Nach derzeitigem Stand ist der Brand im Keller ausgebrochen, in einem Lagerraum, wo Papier oder Altpapier gelagert war", erläuterte der Polizeisprecher. Deshalb habe es eine sehr starke Rauchentwicklung gegeben.

Zu dem Brand kam es in Nittenau in der Oberpfalz:

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

150 Feuerwehrleute im Einsatz

Zahlreiche Rettungskräfte waren an Ort, die Feuerwehr rückte mit 150 Helfern an. Sie konnten den gegen 17 Uhr ausgebrochenen Brand rasch löschen und retteten sieben Menschen mithilfe von Dreh- und Steckleitern. Zuerst hatte die "Mittelbayerische" über das Feuer berichtet.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper