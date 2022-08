34 Tote bei zwei schweren Unfällen in der Türkei

Fast 60 Menschen wurden laut Behörden bei den beiden Unfällen verletzt.

Beim ersten Unfall in Südanatolien wurden ein Krankenwagen, ein Feuerwehrauto und ein Fahrzeug eines Journalistenteams, die alle zu einem Unfallort unterwegs waren, von einem Bus frontal erfasst. Kurze Zeit später raste 250 Kilometer weiter östlich ein Lkw mit versagenden Bremsen in eine Menschenmenge. Von lokalen Medien veröffentlichte Videos zeigten, wie der Lkw mit voller Geschwindigkeit in mehrere Fahrzeuge raste und wie Fußgänger zu fliehen versuchten. Justizminister Bekir Bozdag kündigte via Twitter Ermittlungen zu beiden Unglücksfällen an.