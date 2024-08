34-Jährige starb in England nach Hundeangriff

Die 34-Jährige sei in ein Londoner Spital gebracht worden und dort gestorben, meldete die Nachrichtenagentur PA. Nach dem Vorfall am Montag sei der Hund beschlagnahmt worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich nicht um eine verbotene Hundeart handelt. In Großbritannien ist nach Vorfällen mit Hunden zum Beispiel die Haltung sogenannter XL Bullys stark eingeschränkt.

Lesen Sie auch: Statt fünf Monaten "scharf": Elmos Halterin erhielt nachträglich Geldstrafe

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper