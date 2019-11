33-Jähriger in Passau erstochen: Täter auf der Flucht

Schwer verletzt wurde der 33-Jährige am Donnerstagabend gegen 21:40 Uhr vor einer Pizzeria in der Innstraße gefunden. Er hatte durch einen Stich in den Oberkörper viel Blut verloren und verstarb, trotz Reanimationsversuche eines gerufenen Notarztes, noch an der Unfallstelle. Die Kripo war mit der Spurensicherung und Einsatzkräften vor Ort.

Unmittelbar nach der Tat fand eine Großfahndung in der Innenstadt Passau statt, jedoch ohne Erfolg. Der Täter findet sich derzeit noch auf freiem Fuß. Die Kriminalpolizei Passau "ermittelt in alle Richtungen", hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Etwaige Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Passau unter 0851/9511-800 in Verbindung zu setzen.