3 Tote in verwahrlostem Gebäude in Padua aufgefunden

Als Grund ihres Todes wird das Einatmen von Kohlenmonoxid vermutet. In einem Raum einer verwahrlosten Schule, in der sich die Opfer aufhielten, wurde ein Kohlenbecken als Wärmequelle entdeckt. An den Leichen fand die Polizei keine Anzeichen von Gewalt, so die Ermittler. Die Identifizierung der drei Opfer, vermutlich nordafrikanischer Herkunft, sei im Gange.

Die Leichen wurden in der Nacht auf Sonntag von der Polizei entdeckt. Zuvor hatten einige Migranten, die in demselben Gebäude biwakierten, Alarm geschlagen. Nun werden Zeugen befragt. Das einstige Schulgebäude ist seit Jahren verwahrlost und dient als Schutz für Obdachlose. Die Gemeinde hat bereits öffentliche Wettbewerbe für die Sanierung ausgeschrieben.

