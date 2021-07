28 Tote bei Flugzeugabsturz in Russland

Die Antonow An-26 sei vermutlich bei schlechter Sicht im Landeanflug gegen eine Klippe geprallt, meldete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf Rettungskräfte. Das Katastrophenschutzministerium erklärte, die Maschine sei auf dem Flug von Petropawlowsk-Kamtschatski zum Ort Palana gewesen, als der Kontakt abriss.

Demnach waren 22 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder an Bord, der Nachrichtenagentur Tass zufolge auch die Bürgermeisterin von Palana. Das Flugzeug soll laut der Agentur bereits seit fast 40 Jahren im Einsatz gewesen sein. Die Zivilluftfahrtbehörde bestätigte zunächst lediglich, dass die Absturzstelle von den Rettungsteams gefunden worden sei.

Angaben der russischen Luftfahrtbehörde Rosawiazija zufolge war es zum Zeitpunkt des Unglücks sehr neblig. Die Trümmer sollen sowohl im Ochotskischen Meer am Pazifik als auch an einem Felshang an der Küste entdeckt worden sein. Unter den 28 Insassen waren laut Medienberichten sechs Besatzungsmitglieder und zwei Kinder. Das Ermittlungskomitee untersucht einer Mitteilung zufolge, ob Wetterbedingungen, technische Fehler oder ein Versagen des Piloten zu einem Unglück geführt haben.