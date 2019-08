28 minderjährige Flüchtlinge verlassen "Open Arms"

Die Evakuierung folgte einem Brief von Premier Giuseppe Conte an Innenminister Matteo Salvini. Darin hatte sich der Regierungschef am Samstag für die Landung der Minderjährigen aus humanitären Gründen ausgesprochen. Conte bestätigte, dass sechs EU-Länder zur Aufnahme der Migranten bereit seien. Dabei handelt es sich um Deutschland, Frankreich, Rumänien, Luxemburg, Portugal und Spanien.

Derzeit sind noch 134 Migranten auf dem vor der italienischen Insel Lampedusa liegenden Schiff, zum Teil harren sie seit mehr als zwei Wochen auf engstem Raum aus.

Bereits am Mittwoch hatte Conte Salvini in einem Brief zur Landung minderjähriger Migranten aufgerufen. Salvini erwiderte, dass die eventuelle Evakuierung der Minderjährigen ein "Beschluss unter exklusiver Verantwortung des Premiers" sei. An der Migrationspolitik der "geschlossenen Häfen" ändere sich nicht. Damit verschärfen sich die ohnehin schwierigen Beziehungen zwischen dem Premier und Salvini.

