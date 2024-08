26 Verletzte und Stau nach Karambolage auf der A23 bei Gemona

Wie der Autobahnbetreiber "Autostrade per l'Italia" mitteilte, passierte der Unfall zwischen Gemona und Carnia in Fahrtrichtung der österreichischen Grenze. Einige der Unfallopfer wurden in die Krankenhäuser von Udine und Tolmezzo gebracht.

Stau im Rückreiseverkehr

Ein Teil der Autobahn wurde vorübergehend für den Verkehr gesperrt, was für erhebliche Probleme sorgte. Ein acht Kilometer langer Stau bildete sich nach der Karambolage. Der Verkehr wurde danach auf eine einzige Autobahnspur gelenkt. Wegen der Rückkehr vieler österreichischer und deutscher Urlauberinnen und Urlauber ist der Verkehr auf den italienischen Autobahnen besonders stark.

Lokalisierung: Der Unfall passierte auf der A23 zwischen Gemona und Carnia

