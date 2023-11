253.000 Todesopfer in der EU durch Luftverschmutzung

Rund 253.000 Todesfälle in der EU hätten im Jahr 2021 im Zusammenhang mit Feinstaubwerten über den empfohlenen Grenzen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gestanden, teilte die EEA gestern im Rahmen des "Clean Air Forum" der EU in Rotterdam mit. Für Österreich waren es laut EEA rund 3200 Todesfälle. Österreich liegt damit im EU-Mittelfeld: Die höchsten absoluten Zahlen an zurechenbaren Todesfällen wurden laut EEA in Polen, Italien und Deutschland gemessen, die niedrigsten im Norden und Nordwesten Europas.

"Die Auswirkungen der Luftverschmutzung auf unsere Gesundheit sind immer noch zu hoch", so EEA-Direktorin Leena Ylä-Mononen. Den Schätzungen zufolge verursacht Feinstaub die größten gesundheitlichen Belastungen durch Herzerkrankungen, gefolgt von Schlaganfällen, Diabetes, der Lungenerkrankung COPD, Lungenkrebs sowie Asthma.

Millionenbuße für Frankreich

Wegen zu hoher Luftverschmutzung in Paris und Lyon hat der Staatsrat des Landes als oberstes Verwaltungsgericht Frankreich zu einer Strafe von zehn Millionen Euro verurteilt. In beiden Ballungsräumen würden die Grenzwerte für Stickstoffdioxid trotz Bemühungen um sauberere Luft weiterhin überschritten, teilte der Staatsrat am Freitag in Paris mit. Die bisher getroffenen Maßnahmen reichten nicht aus, um die Grenzwerte zeitnah einzuhalten.

So sei die Verbannung umweltschädlicher Autos in Paris bis 2025 aufgeschoben worden, obwohl die Stickstoffdioxid-Konzentration in der Luft der Hauptstadt seit Jahren zu hoch ist. In den Ballungsräumen Toulouse und Marseille/Aix würden die Grenzwerte anders als in der Vergangenheit inzwischen aber eingehalten, teilte der Staatsrat weiter mit. Außerdem würden Feinstaubgrenzwerte nun in keiner französischen Großstadt mehr überschritten. Der Staatsrat berät in Frankreich die Regierung, hat zugleich aber die Funktion als oberstes Verwaltungsgericht und kann daher auch Strafen verhängen.

