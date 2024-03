251 Kinder aus den Fängen einer Sekte in Simbabwe befreit

Aufgeflogen war das Ganze wegen eines Posts in sozialen Medien. (Symbolbild)

Ein Gericht ordnete am Donnerstag Untersuchungshaft für acht Männer an, die sich als Propheten bezeichnen. Ihnen werden unter anderem Verstöße gegen Kinderschutzgesetze vorgeworfen. Die Polizei des Landes im südlichen Afrika hatte am Mittwoch das Gelände des Sektenschreins durchsucht.

Mehr aus dem Weltspiegel: Auch dritter Test ging schief: Raketensystem "Starship" bei Wiedereintritt in Erdatmosphäre zerstört

Dabei waren die Beamten auch auf 16 nicht angemeldete Gräber gestoßen, in denen sich unter anderem die sterblichen Überreste von Kleinkindern befanden. Die 251 auf dem Gelände angetroffenen Kinder hatten keine Geburtsurkunden und waren auch nicht in Schulen registriert worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Kinder würden nun ärztlich untersucht, hieß es.

Simbabwe grenzt an Mosambik und Botsuana:

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Auslöser der Ermittlungen war ein Post in sozialen Netzwerken von einem der Männer, die nun festgenommen wurden. Darin hatte er geschrieben, dass Kinder keine formale Erziehung erhalten dürften, da dies zum Aussetzen der Regenfälle führe.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.