250 Flüchtlinge bei Triest aufgegriffen

Insgesamt wurden mehr als 100 Personen identifiziert, wie italienische Medien berichteten. Sie kommen hauptsächlich aus Bangladesch, Pakistan und der Türkei. Am Sonntag wurden in der Nähe von Triest etwa 150 weitere Schutzsuchende entdeckt. Seit Juni setzen Slowenien und Italien an der gemeinsamen Grenze wieder gemischte Patrouillen zur Bekämpfung der irregulären Migration ein. Die Kontrollen betreffen vor allem die Umgebung von Triest und Udine, da dort auch der Großteil der irregulären Migranten gefasst werde.