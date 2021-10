250 Euro monatlich: Junge Spanier bekommen Zuschlag für Mieten

Das sagte Ministerpräsident Pedro Sanchez am Dienstag bei einer Veranstaltung in Sevilla. Der Zuschuss ist Teil eines 2,25 Milliarden Euro schweren Budgets für die Wohnungsbranche. Spanien hat europaweit die höchste Jugendarbeitslosigkeit. Rund 40 Prozent der unter 25-Jährigen sind ohne Job. Die Arbeitslosigkeit generell ist in dem Land zuletzt gefallen. Im Tourismussektor wurden in den vergangenen Monaten wieder mehr Stellen geschaffen.