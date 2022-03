25 Migranten bei Überfahrt auf die Kanaren gestorben

Die Leichen sind nach Angaben von Überlebenden während der Überfahrt über Bord geworfen worden. Das Boot war am Sonntag mit 48 Menschen an Bord auf der Kanarischen Insel El Hierro eingetroffen, teilte die spanische Polizei am Donnerstag mit.

Drei Bootsführer festgenommen

Die Wasservorräte auf dem Boot seien innerhalb weniger Tage zur Neige gegangen, hieß es in der Polizeimitteilung. Einige der Insassen hätten daraufhin Salzwasser getrunken, um ihren Durst zu stillen. Die Bootsführer sollen zudem einen Mann geschlagen und gefesselt haben. Die drei mutmaßlichen Bootsführer wurden festgenommen.

Zwischen dem 1. Jänner und dem 15. März sind nach Angaben des spanischen Innenministeriums mehr als 5.500 Migranten auf den Kanarischen Inseln eingetroffen. Das sind fast doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum.

74 Menschen aus Seenot gerettet

Das Rettungsschiff "Sea-Eye 4" rettete am Mittwoch 74 Menschen, darunter 22 Kinder, auf dem Mittelmeer aus Seenot. Die Migranten und Geflüchteten stammten aus Ägypten, Nigeria, Sudan, Südsudan und Syrien, teilte die deutsche Hilfsorganisation Sea-Eye am Donnerstag mit. Insgesamt befänden sich nun nach einem weiteren Rettungseinsatz am Dienstag 106 Gerettete an Bord des Schiffes.

Die Crew sei nun auf der Suche nach einem sicheren Ort für die Menschen und werde am Freitag maltesische Gewässer erreichen. Ein weiteres in Seenot geratenes Schlauchboot mit 145 Menschen sei von der libyschen Küstenwache illegal rückgeführt worden, bevor die "Sea-Eye 4" sie erreichen konnte, berichtete die Hilfsorganisation unter Berufung auf den Notrufdienst Alarm Phone.