25-Jährige in Hessen bestellte Paket bei Onlineversand - von Skorpion gestochen

Ein Nachbar der Frau habe die Beamten alarmiert. Als diese am Ort des Geschehens eintrafen, sei die 25-Jährige bereits im Krankenhaus gewesen. Die Polizisten fanden auch den bereits erschlagenen Skorpion vor. Der Vorfall habe sich bereits am 30. Oktober ereignet, sagte ein Polizeisprecher.

Das Tier habe sich in einem Paket eines Onlineversandhändlers befunden, mutmaßlich sei der Skorpion in China eingepackt worden, sagte der Polizeisprecher. Die Frau wurde im Universitätsklinikum Marburg behandelt. Nach Angaben des Polizeisprechers baten die Beamten einen Angehörigen, den getöteten Skorpion dorthin zu bringen, um den Ärzten eine bessere Einschätzung zur geeigneten Behandlung zu ermöglichen. Laut Befundbericht, den die Frau im Internet veröffentlichte, erlitt sie durch den Stich unter anderem eine Schwellung.

Skorpionstiche vergleichsweise selten

Solche Fälle kommen in Deutschland selten vor, wie Andreas Stürer, klinischer Toxikologe und Leiter des Giftinformationszentrums für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz am Universitätsklinikum in Mainz sagte. Von den 800.000 Fällen, die dem Giftnotruf in den vergangenen 30 Jahren gemeldet worden seien, habe es sich bei nur etwa 132 um Skorpionstiche gehandelt. Die meisten Patienten blieben in der Folge symptomfrei, bei manchen komme es zu leichten Beschwerden wie lokalen Schwellungen. Seltener träten Kreislaufprobleme auf, die jedoch auch durch den Schreck verursacht werden könnten.

Erst im August war in einer Wohnung im Marburger Stadtteil Schröck ein Skorpion entdeckt worden. Ein Mann fing das Tier ein und alarmierte dann die Polizei, die den Skorpion in ein Tierheim brachte. Laut einer ersten Einschätzung handelte es sich um ein giftiges Exemplar. Ein Stich von ihm hätte ähnliche Auswirkungen gehabt wie der einer Biene, hieß es zu dem damaligen Fall. Wie der Skorpion in die Wohnung gelangen konnte, war zunächst unklar.

