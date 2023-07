23 Jahre nach Tod von Tupac Shakur: Polizei durchsucht Haus

Das Las Vegas Metropolitan Police Department bestätigte am Dienstag (Ortszeit), dass in der Nachbarstadt Henderson im Zuge der Ermittlungen ein Durchsuchungsbefehl ausgeführt worden sei. Weitere Details wurden nicht bekanntgegeben. Die Hip-Hop-Legende Tupac Shakur wurde am 7. September 1996 auf offener Straße angeschossen.

Der damals 25-jährigen Rapper starb sechs Tage später an seinen Verletzungen. Die Tat, der Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Rappern der Ost- und Westküste vorausgingen, ist bis heute ungeklärt. Der Musiker, Schauspieler und Aktivist hat weltweit mehr als 75 Millionen Tonträger verkauft, im Juni erhielt er posthum einen Stern am "Walk of Fame" in Hollywood.

