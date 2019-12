23-Jährige auf Weg zum Gericht angezündet

Eine 23-Jährige, die in Indien vor Gericht zu ihrer Vergewaltigung aussagen wollte und auf dem Weg dorthin von ihren mutmaßlichen Peinigern in Brand gesetzt wurde, ist tot. Sie erlag am Samstag einem Herzstillstand. 70 Prozent ihres Körpers waren verbrannt gewesen.

Laut Polizei war die 23-Jährige im Bezirk Unnao von insgesamt fünf Männern attackiert worden, darunter auch ihre mutmaßlichen Vergewaltiger. Fünf Verdächtige wurden mittlerweile verhaftet.

Die Frau hatte im März Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet. Zu dem Vorfall war es im Dezember 2018 gekommen. Sie sei von zwei Männern mit vorgehaltener Schusswaffe bedroht und vergewaltigt worden. Die Verdächtigen waren zunächst in U-Haft, kamen jedoch gegen Kaution frei.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.