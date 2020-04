22 Millionen Amerikaner verloren bereits ihren Job

Die Coronakrise hat die USA weiterhin fest im Griff: Gestern gab es mehr als 640.000 bestätigte Infizierte und mehr als 31.000 Todesfälle. Die Pandemie trifft zudem die US-Wirtschaft mit voller Wucht: Innerhalb von nur einem Monat haben 22 Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz verloren. Damit dürfte die US-Arbeitslosenquote Experten zufolge deutlich über zehn Prozent liegen, womöglich sogar bei 14 Prozent.

Einen exakten Wert gibt es noch nicht, weil die Statistik nicht mit dem gewaltigen Tempo der Jobverluste Schritt halten konnte. Zum Vergleich: Die Arbeitslosenquote war im Februar noch bei geringen 3,5 Prozent gelegen, dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten, mehr als 153 Millionen Menschen waren beschäftigt.

Das gesamte Ausmaß der wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Pandemie ist indes immer noch nicht absehbar. Die meisten Experten gehen davon aus, dass die Wirtschaft heuer eine schwere Rezession erleben wird und eine Erholung erst 2021 in Sicht ist. Das kommt Trump, der sich am 3. November um eine zweite Amtszeit bewirbt, höchst ungelegen.

Die rasante Ausbreitung des Coronavirus hat das öffentliche Leben in den USA weitgehend zum Erliegen gebracht. Die große Mehrheit der gut 330 Millionen Amerikaner unterliegt Ausgangsbeschränkungen. Viele Geschäfte und Betriebe sind geschlossen, Restaurants und Hotels bleiben leer, Flüge sind massenhaft gestrichen, Veranstaltungen abgesagt.

Viele Mitarbeiter geschlossener Unternehmen müssen daher Arbeitslosenhilfe beantragen. Zudem sind Kündigungen in den USA in der Regel einfacher möglich als etwa in Europa.

US-Präsident Donald Trump hofft, dass eine baldige Lockerung der wegen der Epidemie verhängten Beschränkungen der Wirtschaft wieder Rückenwind geben wird. Er will bereits ab Mai stufenweise wieder zur Normalität zurückkehren und hofft, dass die Wirtschaft dann wieder "wie eine Rakete" durchstarten wird.

"Allumfassende Macht"

"Der Kampf dauert an, aber die Daten deuten darauf hin, dass wir landesweit den Höhepunkt der Fälle überwunden haben", sagte Trump. Manche Bundesstaaten könnten früher wieder hochfahren als andere – sogar schon vor Monatsende. Trump machte deutlich, dass er mit den Gouverneuren der Bundesstaaten zusammenarbeiten wolle, dass er notfalls aber auch gegen deren Maßnahmen vorgehen wolle.

"Wir haben das Recht zu tun, was immer wir wollen. Aber das würden wir nicht tun wollen." Trump hatte zuletzt Kritik ausgelöst, als er sagte, er habe "allumfassende Macht" bei der Lockerung der Beschränkungen auch in den Bundesstaaten. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo sagte dazu, Trump sei kein "König", sondern ein gewählter Präsident.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.