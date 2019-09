22 Jahre altes Rätsel mit Google Earth gelöst

Der ehemalige Bewohner von Grand Isles wollte sich einfach mal sein früheres Zuhause im Süden des Bundesstaates Florida ansehen und gab der Polizei den entscheidenden Hinweis.

Bei Google Earth hatte der Mann gesehen, dass sich in einem kleinen See hinter seinem einstigen Haus ein Auto zu befinden schien, wie die Polizeisprecherin Teri Barbera von Palm Beach County mitteilte. Daraufhin habe der Mann den jetzigen Bewohner des Hauses kontaktiert. Dieser habe mit seiner privaten Drohne Aufnahmen des Teichs gemacht und das Fahrzeug ebenfalls entdeckt. Die alarmierte Polizei holte schließlich das stark verrottete Autowrack aus dem Wasser und fand im Inneren menschliche Überreste. Gerichtsmediziner identifizierten die Leichenteile und schrieben sie dem seit 8. November 1997 vermissten Mann zu. Unklar blieb, wie das Auto in den Teich geraten war.

