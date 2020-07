21 Cocid-19-Todesopfer in 24 Stunden in Italien

Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden 187 Neuinfektionen in 24 Stunden gemeldet. Insgesamt 34.788 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie am 20. Februar mit oder am Coronavirus gestorben.

Die Zahl der noch aktiv Infizierten fiel auf 15.255. Die Zahl der in den Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank auf 1.025, jene der Patienten auf Intensivstationen lag bei 87. 14.143 Menschen sind in Heimquarantäne. 190.717 Corona-Infizierte galten als genesen.

In der Region Lombardei, dem Zentrum des Corona-Ausbruchs in Italien, wurden innerhalb von 24 Stunden sechs Todesopfer gemeldet, womit die Gesamtzahl der dort Verstorbenen auf 16.650 stieg. 109 Neuinfizierte gab es in der Region, die Zahl der aktuell Infizierten in der gesamten Lombardei sank unter die 10.000-Schwelle auf 9.938. Die Zahl der Covid-19-Erkrankten in den lombardischen Spitälern sank auf 277. 41 Patienten lagen auf einer lombardischen Intensivstation.

