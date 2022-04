Hitzewellen und Flutkatastrophen: "Solche Ereignisse werden immer mehr"

Der vergangene Sommer war in Europa aktuellen Klimadaten zufolge der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Er war rund ein Grad wärmer als im Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020, wie aus dem aktuellen Jahresbericht des EU-Klimawandeldienstes Copernicus hervorgeht, der am Freitag veröffentlicht wurde.

"2021 war ein Jahr der Extreme, darunter der heißeste Sommer in Europa, Hitzewellen im Mittelmeerraum, Überschwemmungen und Windflauten in Westeuropa, was zeigt, dass das Verständnis von Wetter- und Klimaextremen für Kernbereiche der Gesellschaft immer wichtiger wird", sagte Carlo Buontempo, der Direktor des Dienstes.

In Teilen der Ostsee lag die jährliche Meeresoberflächentemperatur mehr als fünf Grad über dem Durchschnitt. Auf Sizilien wurde mit 48,8 Grad ein vorläufiger europäischer Hitzerekord gemessen. Weil die Hitzewelle in Teilen Italiens, Griechenlands und der Türkei zwei bis drei Wochen andauerte und zugleich Trockenheit herrschte, konnte es dort laut Klimawandeldienst zu den zahlreichen, verheerenden Waldbränden kommen. Insgesamt sei allein im Juli und August im Mittelmeerraum eine Fläche von 800.000 Hektar verbrannt.

Auch die Flutkatastrophe, die in Deutschland mehr als 180 Menschen das Leben kostete, nahmen die Klimaforscher genauer unter die Lupe. Diese habe sich auch deshalb so entwickeln können, weil bereits in den vorherigen Wochen ungewöhnlich viel Regen gefallen sei und der Boden daher nicht mehr ausreichend Wasser hätte aufnehmen können, hieß es. Die Wassermengen in Einzugsgebieten von Rhein und Maas werden als höchste seit 1991 eingeschätzt. Es sei schwierig, solche Ereignisse eindeutig auf den Klimawandel zurückzuführen, sagte die federführende Autorin des Berichts, Freja Vamborg. "Wir wissen aber, dass wir in einer sich erhitzenden Welt mehr und mehr solcher Ereignisse sehen werden."

In Österreich "viel zu warm"

Mit einem Plus von 1,2 Grad im Vergleich zum langjährigen Schnitt war es in Österreich 2021 "viel zu warm", heftige Gewitter prägten das Wetter. Das geht aus dem "Klimastatus-Bericht 2021" hervor, der im Rahmen der Fachkonferenz "Klimatag 2022" in Wien vorgestellt wurde.

Laut dem Bericht, der vom Climate Change Centre Austria (CCCA) in Zusammenarbeit mit der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) erstellt wurde, war der vergangene Sommer zwar kühler als die vorherigen. Dennoch war es der neuntwärmste seit Beginn der Messgeschichte. Der Juni war sogar der drittheißeste seit Messbeginn.

Auch die Verteilung der Niederschlagsmengen über das Jahr wich stark vom Durchschnitt ab. Während es in den Monaten Februar, März, April, Juni und September ungewöhnlich trocken war, gab es im Juli und August 38 bzw. 30 Prozent mehr Regen als gewöhnlich.

Außerdem gab es in Österreich ungewöhnlich viele Extremwetterereignisse – in Erinnerung bleiben die Hagelschläge am 24. Juni in Ober- und Niederösterreich. Diese seien laut dem Bericht "seit mindestens mehreren Jahrzehnten in Mitteleuropa beispiellos" gewesen.

Bis zu zwölf Zentimeter große Hagelkörner fielen im Juni. Bild: Wolfgang Spitzbart

Österreich besonders betroffen

Aus dem Bericht geht auch hervor, dass Österreich besonders stark von der globalen Erwärmung betroffen ist. Die Temperaturzunahme ist doppelt so hoch wie im weltweiten Durchschnitt. Das liegt wahrscheinlich an Österreichs kontinentalem Klima. Über dem Festland erwärmt sich die Luft rascher als über den thermisch trägen Ozeanen.

Laut dem Bericht werden die Extremwettereignisse in Österreich im 21. Jahrhundert weiter zunehmen. Deshalb brauche es Investitionen, Vorwarn- und Frühwarnsysteme.