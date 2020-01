2020 keine Entspannung bei Migration

Das Thema Migration wird auch heuer eines der Top-Themen für die EU und ihre Mitgliedsstaaten sein. Der Wiener Thinktank "International Centre for Migration Policy Development" (ICMPD) erwartet eine gleichbleibend hohe Zahl von illegalen Grenzübertritten und einen leichten Anstieg der Asylantragszahlen, sagte Direktor Michael Spindelegger am Freitag. Die Hotspots sind aus Sicht des ICMPD der Iran, Libyen sowie Venezuela und Kolumbien.

Vor allem die Zahl der Asylanträge aus den beiden südamerikanischen Ländern sei 2019 "massiv" angestiegen und würde "fast schon die Größenordnung wie die Fluchtbewegung aus Afghanistan nach Europa" erreichen, sagte Spindelegger. Venezolaner und Kolumbianer können derzeit visafrei nach Spanien einreisen, viele stellen danach einen Antrag auf Asyl. Derzeit bleibe ein Großteil dieser Asylsuchenden noch in Spanien, sobald aber dort die Möglichkeiten etwa am Arbeitsmarkt "erschöpft sind, rechnen wir mit einer Weiterwanderung in den Rest von Europa", sagte Spindelegger.

Angesichts der Unruhen im Iran und der Spannungen zwischen Teheran und Washington müsse auch die Situation dort "besonders im Auge behalten" werden. Fluchtbewegungen – vor allem von den drei Millionen im Iran ansässigen Afghanen über die Türkei Richtung Europa – seien wahrscheinlich.

Auch die Lage in Libyen bleibe schwierig, trotz der kürzlich im Rahmen der Berliner Libyen-Konferenz getroffenen Vereinbarungen für eine Friedenslösung.