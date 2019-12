2004: Tsunami riss 230.000 Menschen in den Tod

Es war eine der tödlichsten Naturkatastrophen in der Geschichte der Menschheit: Am 26. Dezember 2004 rollte nach einem Seebeben im Indischen Ozean ein Tsunami über die Küstenregionen und brachte mehr als 230.000 Menschen aus rund 50 Staaten den Tod, darunter 86 aus Österreich.

Die ersten Meldungen ließen noch nichts von der Katastrophe erahnen. "Heftiges Beben in Indonesien", lautete der Titel. Und weiter: "Größere Schäden an Gebäuden, keine Berichte über Opfer." Die Stärke des Bebens, das sich um 1.59 Uhr MEZ ereignet hatte, erreichte angeblich "nur" 6,4 nach Richter. Was zu diesem Zeitpunkt niemand wusste: Seit eineinhalb Stunden rollten die Tod bringenden Wellen und machten Küstenstriche dem Erdboden gleich.

Das Beben wurde letztlich mit Stärke 9,1 bis 9,3 angegeben. Das Epizentrum lag im Indischen Ozean etwa 150 Kilometer vor der westindonesischen Insel Sumatra. Es bildete sich ein gewaltiger Tsunami mit Wellen von bis zu zehn Metern Höhe, der zunächst auf die Küsten der vom Bürgerkrieg gezeichneten indonesischen Provinz Aceh zuraste. Ein Tsunami-Frühwarnsystem wurde erst als Folge der Katastrophe implementiert.

Warnsystem hätte helfen können

Mit voller Wucht traf der Tsunami in Aceh auf Land. Mehr als 160.000 Menschen wurden in den Tod gerissen. Wie Kartenhäuser stürzten Gebäude in den Fluten zusammen. Und die Welle rollte weiter durch den Indischen Ozean und traf andere Küstengebiete ebenfalls schwer. Hier hätte wegen der längeren Vorlaufzeit ein Frühwarnsystem wohl einen Gutteil der Opfer verhindern können. Auf Sri Lanka, das mehr als zwei Stunden nach dem Beben von der Welle erreicht wurde, war mit 45.000 die zweithöchste Opferzahl zu beklagen. Hier wurde einer der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes schwer getroffen, der Tourismus.

Auch in Thailand wurde der Tourismus schwer getroffen und damit auch Österreich. 85 der 86 Toten starben in den Urlauberparadiesen Phuket, Khao Lak und auf den Phi Phi Inseln. Insgesamt starben hier mehr als 8000 Menschen.

Ebenfalls massiv verwüstet wurde Südindien, vor allem der Unionsstaat Tamil Nadu mit seiner Metropole Chennai sowie die Inselgruppe der Andamanen und Nikobaren. Obwohl die Flutwelle bis zu den Küsten von Tamil Nadu rund drei Stunden und bis zu den Inseln auch noch rund zwei Stunden benötigte, kamen in Indien mehr als 12.000 Menschen ums Leben. Opfer waren auch auf den Malediven (80), in Burma (90) und in Malaysia (70) zu beklagen. Dass die Welle nach sechs Stunden auch die Küsten Ostafrikas erreichen würde, lag wohl jenseits der Vorstellungsgabe aller Beteiligten. Am Horn von Afrika, in Somalia, gab es 300 Tote.