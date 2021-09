200 Millionen Dollar für vier Flugtickets ins All

Die Mission "Inspiration 4" hob in der Nacht auf Donnerstag an einer Trägerrakete mit dem milliardenschweren Gründer und Geschäftsführer des Finanzdienstleisters "Shift4 Payments", Jared Isaacman, sowie drei Begleitern vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab.

Der Flug ist die erste bemannte Mission in die Erdumlaufbahn ohne professionelle Astronauten, der weit über die Grenze zum Weltraum hinaus in den Orbit führt. Die "Dragon"-Kapsel fliegt per Autopilot und kann im Notfall von der Erde aus ferngesteuert werden.

Das "Time Magazine" beziffert den Ticketpreis für alle vier Plätze auf 200 Millionen Dollar.