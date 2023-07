2 Tote bei Unwetter in Kroatien

In der kroatischen Hauptstadt Zagreb sind am Mittwoch bei schweren Unwettern 2 Menschen getötet worden. Orkanartige Böen wehten in den Nachmittagsstunden durch die Stadt, rissen Bäume aus, beschädigten Dächer und brachten den Verkehr zum Erliegen, berichtete das kroatische Fernsehen HRT. Ein 50-jähriger Fußgänger und ein 48-jähriger Autofahrer kamen ums Leben, teilte die Polizei in Zagreb mit. Acht weitere Menschen erlitten Verletzungen, berichteten Krankenhausärzte.

Schweres Unwetter zog eine Spur der Verwüstung durch Zagreb. Bild: DENIS LOVROVIC (AFP)

