2 Tote bei Messerattacke eines Palästinensers in Israel

Dabei handle es sich um eine ältere Frau und einen älteren Mann, teilten die Gesundheitsbehörden am Sonntag mit. Zwei weitere Menschen seien bei dem Angriff, der sich in der Stadt Holon bei Tel Aviv in der Nähe einer Tankstelle und eines Parks ereignete, verletzt worden.

Der Angreifer sei von einem Polizisten erschossen worden, sagte ein Polizeisprecher im Fernsehen. Damit sei verhindert worden, dass der Täter auf noch mehr Menschen einstechen konnte.

