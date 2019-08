2,5 Millionen Muslime auf Hadsch-Wallfahrt in Saudi-Arabien

Sie folgen seit gestern genau festgelegten Pilger-Ritualen. Nach Angaben des Königreichs sind dafür mehr als 1,8 Millionen Muslime aus dem Ausland angereist. Nach Angaben des Hadsch-Ministeriums wurden rund 1,8 Millionen Visa online ausgestellt. Wegen der riesigen Menschenmenge gibt es strenge Sicherheitsvorkehrungen. Zehntausende Sicherheitskräfte und tausende Überwachungskameras sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Zu Beginn umrundeten die Pilger sieben Mal das würfelförmige Gebäude der Kaaba im Hof der Großen Moschee von Mekka. Danach begaben sie sich in das Mina-Tal, wo sie in einer riesigen Zeltstadt die erste Nacht verbringen werden. Um die Strecke zu vereinfachen, stehen Busse bereit. Die Wallfahrt ist für die Gläubigen mit großen Anstrengungen verbunden, schon allein weil die Temperatur in diesen Tagen bis auf fast 40 Grad steigt.

