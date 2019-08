19 Menschen bei stürmischer See auf den Philippinen ertrunken

Zwölf Menschen wurden weiterhin vermisst, teilten die Behörden am Sonntag mit. Die Unglücke ereigneten sich am Samstag in den Zentral-Philippinen zwischen Iloilo City und der Insel Guimaras, sagte ein Mitarbeiter der Küstenwache.

Insgesamt 59 Passagiere seien gerettet worden. Meteorologen sagten weitere Unwetter voraus.