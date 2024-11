1.750 Lastzüge steckten in Frankreich im Schnee fest

Lastwagenfahrer ignorierten demnach Fahrverbote für Lkw, die die Behörden angesichts der Wetterlage am Donnerstag verhängt hatten. In der Folge stellten sich etliche Lastzüge auf schwierigen Abschnitten quer und blockierten den kompletten Verkehr. Hunderte weitere Lastzüge wurden von der Polizei auf Parkplätze geleitet und warteten dort auf eine Entspannung der Lage. Viele Menschen mussten die Nacht in ihren Fahrzeugen ausharren.

Landesweit staute sich der Verkehr in Frankreich auf rund 600 Kilometern Länge. Es kam zu etlichen teils auch schweren Unfällen. Bei Paris kollidierten am späten Donnerstagabend auf einer Autobahn ein Reisebus, vier Personenwagen und ein Motorrad, wie die Feuerwehr mitteilte. Wie die Zeitung "Le Parisien" berichtete, gab es fünf Schwerverletzte und 31 Leichtverletzte. Der Bus stürzte demnach auf die Seite.

200 Reisende in der Normandie evakuiert

Auch der Bahnverkehr wurde behindert: Ein von einem umgestürzten Baum blockierter Zug mit 200 Reisenden wurde in der Nacht auf Freitag in der Normandie evakuiert. In der Früh hatten rund 200.000 Haushalte in Frankreich weiter keinen Strom, wie der Sender unter Verweis auf Angaben des Versorgers Enedis berichtete.

In Paris erfreute der dort seltene Schneefall Touristen und Bewohner. Auch der Eiffelturm war von einer weißen Schicht überzogen. Er blieb für Besucher angesichts des Wintereinbruchs bis Freitagmittag geschlossen.

