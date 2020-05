161 Tote in Italien binnen 24 Stunden - Conte warnt: "Noch keine zeit für Partys"

Die Zahl der Verstorbenen betrug in 24 Stunden 161, am Vortag waren es 162 gewesen, teilte der italienische Zivilschutz mit. Die Zahl der Verstorbenen seit Beginn der Pandemie in Italien vor genau drei Monaten stieg auf insgesamt 32.330. Die Zahl der aktiv Infizierten fiel in 24 Stunden von 65.129 auf 62.753. Die Zahl der Covid-19-Patienten in Italiens Spitälern sank auf 9.624. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen fiel auf 676. In Heimisolation befinden sich noch 52.452 Personen. Die Zahl der Genesenen stieg auf 132.282.

In der Lombardei, dem Epizentrum des Coronavirus-Ausbruchs in Italien, wurden innerhalb von 24 Stunden 65 Tote gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der dort Verstorbenen auf 15.662. Die Zahl der aktuell Infizierten lag in der gesamten Region bei 26.671. Die Zahl der Covid-19-Kranken in den lombardischen Spitälern betrug 4.281 Personen, 231 davon lagen auf der Intensivstation.

Premier warnt: "Noch keine Zeit für Partys"

Der italienische Premier Giuseppe Conte begrüßt das Ende des Lockdowns in Italien, warnt jedoch, dass die Coronavirus-Epidemie noch nicht bewältigt sei. "Die Zeit für Partys ist noch nicht gekommen, die Gefahr ist ansonsten, dass die Epidemiekurve wieder wächst", sagte der Premier nach Medienangaben. "Wir konnten die Ausgangssperre abschaffen, da die Epidemiekurve unter Kontrolle ist. Niemand darf jedoch jetzt die Vorsichtsregeln ignorieren", sagte Conte.

Auch der Präsident Venetiens, Luca Zaia, rief seine Mitbürger auf, sich streng an die Sicherheitsvorkehrungen zu halten. Er kritisierte Bilder von Jugendlichen, die in den Stadtzentren vor Lokalen ohne Atemschutz das Ende des Lockdowns feierten. "Es wäre absurd, wenn wir am Ende dieses langen Wegs, wieder einen Schritt zurückmachen müssten. Die Verantwortungslosigkeit von wenigen darf nicht die Gemeinschaft belasten", sagte Zaia. "Ich vertraue auf Dialog, ich werde weiterhin versuchen, die Menschen über die Notwendigkeit zu sensibilisieren, sich an die Abstandregeln zu halten", meinte der Präsident Venetiens.

Am Montag ist es in Italien zu weiteren Lockerungen der Maßnahmen mit dem Neustart von Kleinhandel, Gastronomie und Tourismus gekommen. Restaurants, Bars und Friseursalons konnten wieder öffnen - zwei Wochen früher als ursprünglich geplant. Die Italiener dürfen auch wieder Freunde und Gottesdienste besuchen. Versammlungen größerer Gruppen bleiben vorerst verboten.

