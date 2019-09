16 Tote nach Autobombenanschlag in Kabul

Demnach soll die Explosion von einem mit Sprengsätzen beladenen Traktor ausgegangen sein. Die Taliban bekannten sich zu dem Anschlag.

Nach Angaben des Innenministeriums ereignete sich die Explosion in der Nähe von "Green Village", einem Gebiet, in dem Hilfsorganisationen und internationale Organisationen ansässig sind. Auch die Botschaften der USA und Großbritanniens haben dort ihren Sitz.

In "Green Village" kommt es immer wieder zu Anschlägen. Bewohner reagierten aufgebracht auf die erneute Attacke. Einige setzten Autoreifen in Brand und blockierten eine große Straße in der Nähe des Anschlagsorts. "Wir wollen, dass diese Ausländer aus unserer Nachbarschaft verschwinden", sagte der Bewohner Abdul Jamil der Nachrichtenagentur AFP. "Es ist nicht das erste Mal, dass wir wegen ihnen zu leiden haben", fügte er an.

USA stellen Abzug von Soldaten in Aussicht

Der Anschlag ereignete sich während der Ausstrahlung eines Interviews mit dem US-Sondergesandten für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, im afghanischen Fernsehen. Khalilzad sprach darin zum möglichen Abschluss eines Friedensabkommens zwischen den USA und den Taliban.

Die USA hatten am Montag den Abzug ihrer Soldaten von fünf afghanischen Militärstützpunkten im Rahmen eines möglichen Friedensabkommens mit den Taliban in Aussicht gestellt. Die US-Regierung habe sich in Verhandlungen mit der Islamistenmiliz darauf verständigt, innerhalb von 135 Tagen nach einem Abkommen fünf ihrer Militärstützpunkte in Afghanistan zu verlassen, wenn die "Voraussetzungen entsprechend dem Vertrag" erfüllt würden, sagte Khalilzad am Montag dem afghanischen Sender Tolo News.