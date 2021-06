155 Millionen jugendliche Raucher weltweit

Der Kampf gegen das Rauchen ist noch längst nicht gewonnen. Weltweit konsumieren 12,7 Prozent der 15- bis 24-Jährigen Tabak. Österreich liegt mit einer Raucherquote von 32 Prozent in dieser Altersgruppe beim Doppelten der USA (15,9 Prozent). Das hat eine jetzt in "Lancet Public Health" erschienene Studie ergeben.

"Weltweit rauchten im Jahr 2019 geschätzte 155 Millionen Personen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren – mit einer Häufigkeit von 20,1 Prozent bei den männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen und 4,95 Prozent bei den weiblichen. (...) Obwohl einige Länder deutliche Fortschritte in der Reduktion des Tabakkonsums unter den jungen Menschen gemacht haben, überstieg die Häufigkeit für das Jahr 2019 noch immer 20 Prozent unter den männlichen 15- bis 24-Jährigen in 120 Staaten (von insgesamt 204 berücksichtigten Ländern; Anm.) und bei den weiblichen 15- bis 24-Jährigen in 43 Staaten", schreiben Marissa Reitsma und ihre Co-Autoren in der wissenschaftlichen Arbeit. 18,5 Prozent hätten mit dem regelmäßigen Tabakkonsum bereits unter 15 Jahren begonnen.

Insgesamt qualmt weltweit – alle Daten bezogen sich auf 2019 – rund eine Milliarde Menschen.