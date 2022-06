1500 Holzsparöfen gegen die Landflucht in Guatemala

Die Weltöffentlichkeit blickt seit drei Monaten gebannt auf den schrecklichen Krieg in der Ukraine. Dass dabei die Not in anderen Regionen unseres Planeten nicht in Vergessenheit gerät, dafür zeichnet der unermüdliche Unterstützer Franz Hehenberger mit "Sei So Frei", der entwicklungspolitischen Organisation der Katholischen Männerbewegung, verantwortlich.