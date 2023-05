15 Millionen Euro im Garten versteckt: Italienisches Ehepaar verurteilt

Den beiden wurde Steuerbetrug zur Last gelegt. Auch der Sohn des Ehepaares und die Schwägerin wurden zu drei Jahren und zehn Monaten verurteilt, berichteten italienische Medien.

Der Fall war im vergangenen Jahr aufgeflogen, als ein 42-Jähriger aus Brescia und seine Frau verhaftet worden waren, weil sie als Kopf einer Organisation galten, die falsche Rechnungen in Gesamthöhe von über 500 Millionen Euro ausgestellt und Steuern in Höhe von rund 93 Millionen Euro hinterzogen haben soll. Auf dem Grundstück des Ehepaars wurde Bargeld in Höhe von acht Mio. Euro entdeckt, das im Garten vergraben worden war. Weitere sieben Millionen Euro wurden im Keller entdeckt.

Das Ehepaar sitzt in Haft, während der Sohn unter Hausarrest steht. Weitere Ermittlungen sollen noch klären, woher die hohen Bargeldbeträge stammen.

