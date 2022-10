15 Migranten sterben vor Libyens Küste bei Brand eines Schiffs

Der Vorfall habe sich nahe der Stadt Sabrata im Westen des Bürgerkriegslandes ereignet, wie Rettungskräfte am Freitag mitteilten. Ob es Überlebende gab, war zunächst unklar. Auch die Ursache für den Brand war nicht bekannt. In einer Erklärung der Rettungskräfte hieß es jedoch, mitunter gerieten Boote in Brand, weil sie baufällig seien.

Libyen ist eines der wichtigsten Transitländer für Migranten auf dem Weg nach Europa. Sie versuchen von dort etwa per Boot etwa nach Italien überzusetzen. Auf der gefährlichen Fahrt kommen immer wieder viele Menschen ums Leben.