15-Jähriger soll in Schottland Busfahrer getötet haben

Der Jugendliche sei festgenommen worden, teilte die Polizei in der Stadt Elgin mit. Laut einer Polizeisprecherin sei die Behörde am späten Freitagabend über den Angriff auf den 58 Jahre alten Fahrer informiert worden. Der Mann sei im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.

Das Busunternehmen Stagecoach zeigte sich "schockiert und traurig". Nähere Details zu dem Vorfall gab es zunächst nicht. Elgin mit etwa 23.000 Einwohnern liegt knapp 60 Kilometer nordöstlich von Inverness.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.