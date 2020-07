15 Coronavirus-Todesopfer in Italien in 24 Stunden

15 Menschen sind von Montag auf Dienstag in Italien nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben, am Vortag waren es 13 gewesen. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden 129 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet, am Vortag waren es 190.

Insgesamt 35.073 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie am 20. Februar mit oder am Coronavirus gestorben. Die Zahl der noch aktiv Infizierten sank auf 12.248, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten fiel auf 732 Personen, 49 Patienten lagen auf Intensivstationen. Am Höhepunkt der Epidemie im März waren über 4.000 Patienten auf Intensivstationen gelegen. 11.467 Menschen befinden sich derzeit in Heimquarantäne. 197.431 Corona-Infizierte galten als genesen.

In der Region Lombardei, dem Zentrum des Corona-Ausbruchs in Italien, wurde innerhalb von 24 Stunden ein Toter gemeldet, womit die Gesamtzahl der dort Verstorbenen auf 16.797 stieg. Am Sonntag waren erstmals seit dem 22. Februar keine Todesopfer gemeldet worden. 34 Neuinfizierte gab es in der Lombardei. Die Zahl der Covid-19-Erkrankten in den lombardischen Spitälern betrug 151. Auf einer lombardischen Intensivstation lagen 21 Patienten, am Vortag waren es noch 47 gewesen.

Italien befürchtet eine zunehmende Zahl von Infektionen wegen Menschenandrangs in den Badeortschaften. Nach ausgelassenen Feiern von zumeist jungen Leuten auf der Urlaubsinsel Capri hat der Bürgermeister eine Maskenpflicht für Wochenenden erlassen. Freitags, samstags und sonntags gilt nun ab 18 Uhr bis 4 Uhr am nächsten Morgen die Vorschrift, auch im Freien einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

