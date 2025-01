14-Jähriger in Londoner Bus erstochen

Obwohl Sanitäter den 14-Jährigen noch am Tatort behandelten, starb er an seinen Verletzungen, wie die Polizei in der britischen Hauptstadt mitteilte. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Rettungskräfte waren nachmittags zum Tatort im östlichen Stadtteil Woolwich gerufen worden. Bisher wurde kein Verdächtiger festgenommen.

In Großbritannien kommt es immer wieder zu tödlichen Messerangriffen. Die Regierung hatte vor einigen Monaten von einer nationalen Krise gesprochen und mit Schauspieler Idris Elba angekündigt, dagegen vorgehen zu wollen.

