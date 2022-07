14 Flüchtlinge an bayerischer Grenze in Lkw entdeckt

Die Menschen stammten aus Nepal, Indien, Pakistan und Afghanistan, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Männer und Frauen seien zwischen 17 und 46 Jahre alt gewesen und hätten sich in einem guten Gesundheitszustand befunden - obwohl sie ihre Notdurft während der Fahrt offenbar in Flaschen verrichten mussten.

Der Lkw-Fahrer aus Rumänien habe in seiner Vernehmung erklärt, er habe zunächst nichts von den Menschen auf der Ladefläche gewusst. Erst während der Fahrt habe er Geräusche und Bewegungen wahrgenommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Schlepperei unter schwerer Gesundheitsgefährdung eingeleitet, er durfte aber weiterfahren.

Die Geflüchteten erhalten Anzeigen wegen der unerlaubten Einreise und wurden nach Österreich zurückgeschickt. Wie genau die Menschen in den Lastwagen gelangten und über welche weitere Route sie via Österreich nach Deutschland kamen, war zunächst unklar. Ausweise hatten sie nicht dabei.