13-Jährige nutzten Omas Auto für nächtliche Spritztour

Die beiden Jugendlichen wechselten sich den bisherigen Ermittlungen zufolge am Steuer ab, wie die Polizei in Marburg am Freitag mitteilte. Der Ausflug in der Nacht auf Donnerstag endete demnach in Emsdorf mit einem Unfall, bei dem niemand verletzt wurde.

Das Auto geriet zu weit nach rechts und streifte einen geparkten Wagen. Beim Zurücksetzen stießen die Teenager gegen ein weiteres Auto. Die Flucht vom Unfallort nützte nichts - Zeugenaussagen führten zu dem Auto und zu den 13-Jährigen. Wie lange sie mit dem Auto ihrer Oma unterwegs waren, blieb unklar. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf mindestens 5.000 Euro.

