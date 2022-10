13 defekte oder ungenutzte Elektrogeräte pro Haushalt

Nur ein kleiner Teil des jährlich anfallenden Elektroschrotts wird weltweit ordnungsgemäß entsorgt, zu einem großen Teil landen Elektrogeräte in den Schubladen privater Haushalte. Das ist die Kernaussage einer Umfrage des Elektroschrott-Recycling-Verbands WEEE Forum in Brüssel und des Ausbildungs- und Forschungsinstituts der Vereinten Nationen (UNITAR) in Genf. 8775 Haushalte in Portugal, Italien, Rumänien, Slowenien, Großbritannien und den Niederlanden wurden dafür befragt.

Durchschnittlich befinden sich in jedem Haushalt 74 elektrische und elektronische Geräte, zum Beispiel Telefone, Tablets, Laptops, Elektrowerkzeuge, Haartrockner und Toaster. Von diesen 74 Geräten werden neun nicht mehr genutzt und vier sind kaputt.

Am häufigsten gehortet werden laut der Umfrage kleine Unterhaltungselektronik und Zubehör (Kopfhörer, Fernbedienungen), kleine Haushaltsgeräte (Uhren, Bügeleisen), kleine IT-Geräte (Router, Tastaturen, Computermäuse, externe Festplatten), Mobiltelefone sowie Toaster und Grills.

"Die Menschen neigen dazu, nicht zu erkennen, dass all diese scheinbar unbedeutenden Gegenstände einen großen Wert haben und zusammen auf globaler Ebene riesige Mengen darstellen", sagte Pascal Leroy, Generaldirektor des WEEE Forums.

Die Gründe für das Aufbewahren

Als Grund für das Behalten gaben 46 Prozent der Befragten an, für das Gerät in Zukunft vielleicht erneut Verwendung zu finden. 15 Prozent wollen das Gerät verkaufen oder verschenken, 13 Prozent messen ihm einen sentimentalen Wert bei, sieben Prozent wissen nicht, wie sie es entsorgen sollen. Auch sensible Daten auf den Geräten und wenig Anreiz zum Recycling werden laut der Umfrage als Gründe genannt.

Der Verband fordert mehr Recycling statt Vernichtung. Viele Geräte enthielten "wichtige Ressourcen für die Herstellung neuer elektronischer Geräte oder anderer Ausrüstung wie Windturbinen, Batterien für Elektroautos oder Solarzellen", sagte Magdalena Charytanowicz vom WEEE Forum. Dazu gehörten Elemente wie Gold, Silber, Kupfer oder Palladium. Die heuer weltweit hergestellte Menge an kleinen Elektroartikeln wiegt Charytanowicz zufolge rund 24,5 Millionen Tonnen – das Vierfache des Gewichts der Cheops-Pyramide.