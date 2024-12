124 Festnahmen nach "Drogenparty" in Thailand

Die Polizei habe am frühen Sonntagmorgen einen Hinweis zu einer "Drogenparty" in einem Hotelzimmer im Zentrum der thailändischen Hauptstadt erhalten, sagte der Polizist Pansa Amarapitak am Montag. Von der Polizei veröffentlichte Fotos zeigen einen Raum voller überwiegend männlicher Verdächtiger in Handschellen und nur mit Unterwäsche bekleidet.

31 der 124 Menschen seien im Besitz von verbotenen Rauschmitteln wie Crystal Meth, Ecstasy und Ketamin gewesen, sagte Pansa. Zudem seien 66 von ihnen positiv auf Spuren dieser Drogen getestet worden. Die meisten Partygäste seien nach einem Verhör wieder freigelassen worden.

Drehscheibe für illegalen Drogenhandel

Thailand ist eine wichtige Drehscheibe für den illegalen Drogenhandel in Südostasien. Polizeirazzien sind häufig, immer wieder beschlagnahmen die Beamten dabei auch harte Drogen wie Heroin und Methamphetamin. Das Land hat strenge Drogengesetze. Der Besitz von Drogen wie Ecstasy und Methamphetamin kann eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren zur Folge haben.

