12-jährige Ukrainerin mit Beinprothesen will zum Boston-Marathon

Das Ziel der heute Zwölfjährigen, die bei dem Angriff beide Beine verlor, sei es, bei dem Lauf am 15. April mindestens einen Kilometer durchzuhalten, sagte ihre Trainerin Anastassija Matijok in einem ukrainischen Fernsehbericht.

"Am Anfang war es beängstigend"

"Am Anfang rannten wir 50 Meter, danach 100, 200 Meter", berichtete Stepanenko in dem in der Nacht zum Freitag ausgestrahlten Bericht. Mit speziellen Sportprothesen habe sie viermal wöchentlich für den Marathon trainiert. "Am Anfang war es etwas beängstigend, irgendwo zu fallen oder hängenzubleiben", erinnerte sie sich. Ihre Teilnahme an dem Rennen dient auch einem guten Zweck: Das Mädchen sammelt Geld für eine Sportprothese für einen beinamputierten ukrainischen Soldaten.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Der russische Angriff auf Kramatorsk jährt sich am kommenden Montag zum zweiten Mal. Bei dem Beschuss des Bahnhofs, an dem viele Menschen auf ihre Evakuierung warteten, waren am 8. April 2022 mehr als 50 Menschen getötet und über 110 weitere verletzt worden. Stepanenko erhielt ihre Prothesen später in den USA. Inzwischen lebt sie mit der ebenfalls bei dem Angriff verletzten Mutter und ihrem Bruder im westukrainischen Lwiw.

Die Ukraine wehrt seit mehr als zwei Jahren eine russische Invasion ab. Infolge der Kriegshandlungen wurden mehrere Hunderttausend Menschen getötet. Zehntausenden verletzten Menschen mussten Arme oder Beine amputiert werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper