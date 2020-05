117 Todesopfer in 24 Stunden in Italien

In den vergangenen 24 Stunden wurden 117 Corona-Todesfälle gemeldet. Am Vortag waren es mit 78 deutlich weniger, teilte der italienische Zivilschutz mit. Die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Krise in Italien vor drei Monaten überschritt somit die Schwelle von 33.000 Opfern auf insgesamt 32.072, jene der aktiv Infizierten lag bei 50.966.

Die Zahl der Covid-19-Patienten in Italiens Spitälern sank auf 7.729, jene der Patienten auf den Intensivstationen fiel auf 505, das sind 16 weniger als am Vortag. In Heimisolation befanden sich noch 42.732 Personen. 147.101 Infizierte sind inzwischen genesen.

In der Lombardei, dem Epizentrum des Coronavirus-Ausbruchs in Italien, wurden innerhalb von 24 Stunden 58 Tote gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der dort Verstorbenen auf 15.954. Die Zahl der aktuell Infizierten lag in der gesamten Region bei 24.037, jene der Covid-19-Kranken in den lombardischen Spitälern sank auf 3.626 Personen. Auf der Intensivstation lagen noch 175 Patienten.

