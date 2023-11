11 verletzte Fußballfans nach Knallkörper-Explosion in Augsburg

Der Feuerwerkskörper war aus dem Hoffenheimer Fanblock geworfen worden und nahe der Eckfahne lautstark explodiert. Es seien zwei Tatverdächtige ermittelt worden, beide Männer seien festgenommen worden.

Augsburg. "Durch den gezündeten Böller wurden mehrere Personen offenbar durch ein Knalltrauma verletzt", teilte die Polizei am Samstagabend mit. "Ein nicht zu fassender Unsinn", sagte TSG-Sportchef Alexander Rosen. Schiedsrichter Felix Brych hatte die Partie wegen des Vorfalls in der 57. Minute für rund fünf Minuten unterbrochen. Hoffenheim bat am Abend in einer Stellungnahme um Entschuldigung und kündigte an, die Ermittlungsbehörden zu unterstützen, damit die Tat vollumfänglich aufgeklärt wird.

