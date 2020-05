100 Jahre Papst Johannes Paul II.: Ein Friedensstifter und Superstar

Bereits zu Lebzeiten galt er als "Rekord-Papst": Papst Johannes Paul II., der heute 100 Jahre alt geworden wäre, war der erste slawische Papst und der erste Nichtitaliener im Petrusamt seit 455 Jahren. Er machte die meisten Auslandsreisen, führte von 1978 bis 2005 das zweitlängste Pontifikat der 2000-jährigen Kirchengeschichte, machte spektakuläre Gesten gegenüber anderen Religionen und wurde in Rekordzeit selig-, ja heiliggesprochen. "Ungeachtet mancher Schwächen, war er einer der ganz großen Päpste", würdigt auch der Wiener Kardinal Christoph Schönborn das oberste Kirchenoberhaupt aus Polen, das Österreich dreimal besucht hatte.

Johannes Paul II., der mit bürgerlichem Namen Karol Wojtyla hieß, war tief von seiner polnischen Heimat geprägt. Der Sohn eines ehemaligen K.-u.-k.-Offiziers verlor schon im Alter von neun Jahren die Mutter. 1938 begann er zunächst ein Philosophiestudium, nahm zugleich auch Schauspielunterricht und war Mitbegründer des Rhapsodie-Theaters in Krakau. Während des Zweiten Weltkrieges arbeitete er im Steinbruch einer Chemie-Fabrik und studierte im Untergrund. Als junger Priester, als Theologieprofessor und vor allem als Erzbischof und Kardinal in Krakau bewies Karol Wojtyla Stehvermögen im Umgang mit den totalitären, kommunistischen Machthabern.

Offenbar waren es diese Erfahrungen, aber auch sein Sprachtalent und seine Weltläufigkeit, mit denen der Außenseiter im zweiten Konklave des Drei-Päpste-Jahres 1978 die Kardinäle überzeugte. Nach dem zuletzt kränklich wirkenden Paul VI. und dem nur ein Monat lang herrschenden "lächelnden" Johannes Paul I. sollte der damals 58-Jährige Schwung in die Kirche bringen.

Und in der Tat: Der Papst aus Polen erwies sich als begnadeter Kommunikator, der mit pastoraler Kreativität die Kirche förderte, ihr Ansehen in Welt und Gesellschaft stärkte – und von den Medien als "Superstar" gefeiert wurde. Er brachte einen neuen Stil in den Papstpalast, schaffte das majestätische "Wir" ab und fuhr auch als Papst noch Ski. In seiner Antrittsrede appellierte er an die Welt: "Habt keine Angst! Öffnet die Grenzen der Staaten, die wirtschaftlichen und politischen Systeme für seine rettende Macht." Johannes Paul II. startete viele spektakuläre Initiativen. Er berief 15 Bischofssynoden ein, lud die Weltreligionen zum Friedensgipfel, empfing 890 Staats- und Regierungschefs, proklamierte 1800 Heilige und Selige. Er schrieb 14 Enzykliken, eine Fülle von Lehrschreiben und hielt pro Jahr 900 Ansprachen.

Johannes Paul II. war ein "politischer" Papst. Seine Reisen wurden zu einem Führungsinstrument seines Pontifikats. Er redete Diktatoren wie Chiles Pinochet und Kubas Fidel Castro ins Gewissen. Wie sehr er die Kreise der Ostblock-Herrscher störte, zeigte das noch immer nicht aufgeklärte Attentat vom 13. Mai 1981 – weiterhin werden die Drahtzieher hinter dem Eisernen Vorhang vermutet. Dank seiner robusten Konstitution überlebte er schwer verletzt die Schüsse des Türken Mehmet Ali Agca.

Ein politischer Papst

Johannes Paul II. trug maßgeblich zum Fall der Mauer und dem Ende von Ostblock und Sowjet-Regime bei. Und sah diesen Zusammenbruch lange vorher. Bei einem Deutschlandbesuch in den 1970er Jahren löste er Kopfschütteln aus, als er empfahl, man solle sich Gedanken über die Zeit nach dem Kommunismus machen. Ex-Sowjetpräsident Gorbatschow bescheinigte ihm einen großen Beitrag zum Sturz des Kommunismus.

Auch im Rückblick scheint es unmöglich, ihn in ein Schema zu zwingen. Progressiv oder konservativ, rechts oder links – die Schablonen passen nicht. Der anfängliche Applaus schlug oft in Kritik um. Gründe dafür waren kontroversielle Bischofsernennungen – wie etwa von Hans Hermann Groer, Kurt Krenn oder Georg Eder in Österreich – und das Festhalten an der traditionellen Lehre in Fragen der Moral und der Kirchenordnung (Zölibat, Empfängnisverhütung).