10 Rekorde rund ums Osterei

Ostern in Zahlen

Das schwerste Hühnerei wurde 1956 in New Jersey, USA, gefunden. Es hatte eine doppelte Schale, zwei Eidotter und wog 454 Gramm. (Ein Ei der Größe M wiegt zwischen 53 und 63 Gramm).

Ross McCurdy, USA, hat die meisten Eier innerhalb von einer Minute mit nur einer Hand aufgeschlagen. 2011 schaffte er es in 60 Sekunden, 32 Stück aufzuschlagen.

Der weiteste Hühnereier-Wurf brachte es auf eine Distanz von 98,51 Metern.

Der größte Eierlauf fand 2012 mit 1445 Teilnehmern in Morecambe, Großbritannien, statt.

Das teuerste Schokoladen-Ei (ohne Edelsteine) wurde 2012 für 7000 Pfund (8200 Euro) versteigert.

Die längste Reihe dekorierter Eier bestand aus 21.723 Exemplaren und wurde 2014 von den Mitarbeitern von Pays-d´Enhaut Tourisme in Château d´Oex, Schweiz, aufgestellt.

Das größte Schokoladen-Osterei war 10,39 Meter hoch, hatte einen Umfang von 19,6 Metern und stand 2011 in Bergamo, IT. Mit einem unglaublichen Gewicht von 7200 Kilogramm wäre es wohl zu schwer für das eigene Osterkörbchen und nur etwas für wahre Schokoladen-Fans.

Die größte Ostereier-Suche fand 2007 in Florida, USA, statt. 9753 Kinder versuchten die 501.000 versteckten Eier zu finden.

Das größte dekorierte Osterei war 14,79 Meter hoch und hatte einen Durchmesser von 8,4 Metern. Erreicht wurde dieser Rekord 2008 in Alcochete, Portugal, von Freeport.

Der größte Ostereier-Baum wurde im Rostocker Zoo mit 76.598 bemalten Eiern geschmückt und hauchte dem Zoo dadurch eine ganz besondere Atmosphäre ein.

Osterbräuche rund um den Globus

Wussten Sie, dass Osterhasen in Australien unerwünscht sind? Dass die Kinder in Schweden als Hexen von Haus zu Haus ziehen? Mehr Ostertraditionen haben wir in der folgenden Grafik veranschaulicht:

