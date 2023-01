Zehntausende Jobs weg: Wie es zum Aderlass in der Tech-Branche kam

Eine große Kündigungswelle rollt über die Tech-Branche und verschont dabei auch die mächtigen Giganten nicht. Die Stellenstreichungen sind bei den meisten betroffenen Unternehmen auch eine Folge der Coronapandemie. Aufgrund der hohen Nachfrage in den letzten Jahren wurden vielerorts die Belegschaften aufgestockt. Zwei Paradebeispiele für das branchentypische explosionsartige Wachstum sind Amazon und der Facebook-Konzern Meta. Beide Unternehmen verdoppelten die Zahl ihrer Mitarbeiter innerhalb der letzten Jahre.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Branche von einem Jobabbau betroffen ist, das Ausmaß ist jedoch größer als je zuvor. So errechnet der Branchendienst Layoffs.fyi, dass seit Jahresbeginn 2022 mehr als 200.000 Jobs weggefallen sind. Die hohe Inflation und die Angst vor einer Rezession werden häufig als Gründe genannt, warum viele Konzerne den Gürtel nun enger schnallen wollen und müssen.

Die OÖN geben einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen bei den Tech-Giganten.

Amazon: Der Onlinehändler gehörte zu den größten Profiteuren der Pandemie. Als Folge verdoppelte sich die Zahl der Beschäftigten in Voll- und Teilzeit von 800.000 Ende 2019 auf mehr als 1,6 Millionen Ende 2021. Der große Boom im Onlinehandel ist vorbei, und in Zeiten hoher Inflation sitzt das Geld bei den Kunden nicht mehr so locker. 18.000 Jobs werden nun gestrichen – es ist der größte Stellenabbau in der Unternehmensgeschichte.

Meta: Werbung bei Facebook war in der Pandemie vor allem bei vielen kleineren Unternehmen das Mittel der Wahl, um das Geschäft anzukurbeln. Der Konzern wuchs von 45.000 Mitarbeitern Ende 2019 auf mehr als 87.000 drei Jahre später. Die neue Zurückhaltung der Werbekunden, steigender Konkurrenzkampf etwa durch TikTok sowie hohe Entwicklungskosten für das Metaverse führten zur Streichung von 11.000 Jobs im November.

Alphabet: Auch der Google-Mutterkonzern lebt von der Onlinewerbung und spürt nun die negativen Entwicklungen. Die Belegschaft wuchs von 119.000 Mitarbeitern Ende 2019 auf fast 187.000 im September 2022. Vor einer Woche wurde bekannt, dass nun weltweit 12.000 Jobs wegfallen sollen. Laut Experten sollen Bereiche außerhalb des Kerngeschäfts stärker betroffen sein.

Microsoft: Wie sich in der Corona-Zeit herausstellte, hat Microsoft mit dem Ausbau des Cloud-Geschäfts in den letzten Jahren auf das richtige Pferd gesetzt. Zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres Mitte 2022 hatte der Konzern rund 221.000 Beschäftigte, nach 144.000 drei Jahre zuvor. Der Einbruch der PC-Verkäufe als Nachwirkung der Pandemie ließ das Windows-Geschäft um 39 Prozent schrumpfen. Bis Ende März will Microsoft 10.000 Jobs streichen, dafür aber in Zukunftsbereichen mehr Leute einstellen.

Twitter: Neo-Chef Elon Musk machte seinem Ruf als Querdenker alle Ehre und setzte die Hälfte der rund 7000 Mitarbeiter vor die Tür. Laut Medienberichten sollen mittlerweile überhaupt nur noch rund 1300 Beschäftigte übrig geblieben sein. Musk muss sparen: Er bürdete Twitter Milliardenschulden für die Übernahme auf, die nun bedient werden müssen – und die Werbeeinnahmen sollen um 40 Prozent eingebrochen sein.

Spotify: Der Musikstreaming-Marktführer kündigte den Abbau von etwa 600 Stellen an. Dies entspreche rund 6 Prozent der Belegschaft. Das schwedische Unternehmen hatte im Oktober angekündigt, sich bei Neueinstellungen zurückhalten zu wollen.

Salesforce: Der Softwarespezialist aus San Francisco ist derzeit dabei, wegen des tristen wirtschaftlichen Umfelds jede zehnte Stelle abzubauen. Bei im Dezember über 79.000 Beschäftigten stehen beim SAP-Rivalen damit rund 8000 Jobs auf der Streichliste.

Apple: Der iPhone-Konzern ist einer der wenigen Tech-Giganten, die noch keinen Abbau angekündigt haben. Der Grund dafür dürfte sein, dass Apple während der Pandemie zwar auch aufstockte, das Mitarbeiter-Plus mit rund 20 Prozent aber vergleichsweise gering ausfiel.

Autor Thomas Nigl

